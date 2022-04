Pabllo Vittar vai às lágrimas após show emocionante no Coachella

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pabllo Vittar pisou o palco do Coachella, um dos maiores festivais de música dos Estados Unidos, às 21h21 (hora local) de sábado (16), já na madrugada (1h21) de domingo (17) no Brasil.

De cabelos soltos, com oito bailarinos perfilados, Pabllo vestiu-se de negro: um maiô brilhante sobreposto por um micro shortinho de aba e mini jaqueta de couro, com botas abaixo dos joelhos, para abrir o show com um agradecimento ao evento californiano.

Da abertura com "Buzina", seguiu com "Flash Pose". Após cantar "Bandida", cumprimentou o público e destacou: "Meu nome é Pabllo Vittar, sou uma drag queen do Brasil."

Logo depois de "Ultra Som", um cenário repleto de jogos de luzes e imagens exibidas no telão destacou os bailarinos no palco. Foi a pausa de poucos minutos para trazer de volta a maranhense já sem a mini jaqueta, deixando mais à mostra o coração brilhante com corrente de elos grandes de prata que trazia no pescoço.

Foi a vez dos hits "Salvaje", "Tímida", "Amor de Que", "Rajadão". A cada canção, Pabllo vibrava: thank you so much Coachella! E levou o público à loucura ao descer para a área técnica que separa o palco da plateia cantando Parabéns. A cantora chegou a subir na grade para cumprimentar os fãs.

De volta ao palco, com "Energia" e "Fun Tonight", Pabllo faz uma homenagem: "Anitta I love you!" antes de executar "Sua Cara" da parceira brasileira que se apresentou no festival um dia antes.

Mais uma surpresa para o êxtase dos presentes veio com a convidada especial Rina Sawayama no palco de Pabllo Vitar, que juntas, cantaram "Follow Me".

Como era esperado, "Nocaute" encerrou a apresentação às 2h03 (hora de Brasília), com uma Pabllo Vittar explodindo a emoção num choro compulsivo que a levou a deitar no chão, imprimindo sua marca no palco do Coachella.