Pabllo Vittar vai a evento em apoio a Lula, do PT, e diz que 'quanto mais votos, melhor'

"Não podia deixar de vir hoje e dar minha energia e meu apoio ao nosso presidente", afirmou à reportagem. Ela estava em Hamburgo, na Alemanha, e, mesmo tendo chegado ao Brasil na madrugada desta segunda-feira (26), compareceu ao evento da campanha petista no Auditório Celso Furtado, no Anhembi.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pabllo Vittar disse que está muito esperançosa com o resultado das eleições, marcadas para o próximo domingo (2). A drag queen, eleitora do Partido dos Trabalhadores, o PT, compareceu a um evento da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo nesta segunda-feira (26).

