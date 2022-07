Pabllo Vittar revela se prefere ser ativa ou passiva no sexo

Ainda durante o bate-papo, Pabllo contou que ama ir para academia quando está com “fogo no rabo para sair”. “Todo lugar que estou tem academia. Eu gosto, mas [ir] de domingo a domingo é paia. Os dias que mais gosto são sexta e sábado, porque a gente está com aquele fogo no rabo para sair, e então tem que dá o pumping”, disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.