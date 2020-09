Pabllo Vittar foi questionado por um seguidor sobre volume em que aparece no seu short durante um vídeo nos stories, no Instagram. A cantora surpreendeu com a resposta.

"Que isso inchado?", perguntou o seguidor. A cantora então respondeu: "Meu pau".

Na cena a drag queen, com um look coladinho, surge fazendo o 'WAP Challenge', da música de Cardi B, que viralizou na web.