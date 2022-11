Pabllo se irrita com acusação de fazer 'asian fishing'; entenda o termo

A prática de buscar características do leste asiático é considerada como fetichização e sexualização da cultura asiática. A atitude é vista normalmente com o uso de maquiagem ou pelo pela edição de fotos.

Incomodada com as críticas, ela tem reagido sugerindo que os fãs vão procurar algo melhor para fazer, como "lavar louça", e classificando as acusações como "obsessão a ela" e necessidade de "quererem atenção".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Pabllo Vittar, de 29 anos, tem se irritado com as acusações frequentes de cometer "asian fishing" -que é quando uma pessoa não-asiática tenta imitar traços asiáticos por motivos estéticos- ao divulgar suas fotos nas redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.