Outro Zé Vaqueiro desiste de briga por nome artístico; Entenda

Ambos os cantores de 22 anos no início da carreira faziam pequenos shows no interior de Pernambuco e fizeram composições que viraram hits na voz do cantor Jonas Esticado.

À reportagem, Wesley disse que a ideia era mudar voluntariamente o nome e abandonar a disputa no INPU, em troca a Vybbe o ajudaria financeiramente com o material de divulgação da nova marca. O que não aconteceu, segundo o cantor.

De acordo com o G1, Wesley dos Santos Vieira desistiu da disputa no Instituto Nacional de Propriedade Inteletctual (INPI) pelo nome artístico e mudou para 'Zé Estilizado', Ele contou ainda que foi traído pela Vybbe, empresa de Xand Avião, que contratou José Jacson, 'o zé vaqueiro original'.

José Jacson de Siqueira dos Santos Júnior decidiu então acrescentar o bordão 'o original' para se diferenciar do outro 'zé vaqueiro'. Ele se tornou um dos músicos mais ouvidos no Brasil.

