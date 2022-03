Oscar 2022 terá Billie Eilish e Beyoncé em apresentações durante a cerimônia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cerimônia do Oscar 2022 acontece no próximo domingo (27), e as cantoras Billie Eilish e Beyoncé subirão ao palco do Dolby Theater para apresentarem as canções pelas quais concorrem à estatueta.

Eilish vai se apresentar com seu irmão, Finneas O'Connell, e está na corrida com "No Time to Die", tema de "007 - Sem Tempo para Morrer" --último longa do agente secreto estrelado por Daniel Craig, e que concorre a outros dois prêmios--, enquanto Beyoncé tenta levar a melhor com "Be Alive", tocada no filme "King Richard: Criando Campeãs" --com Will Smith, e que também soma outras cinco indicações. É a primeira vez de ambas as artistas na premiação.

Também terão apresentações os cantores Sebastián Yatra --com "Dos Oruguitas", da animação "Encanto", da Disney--, e Reba McEntire --com "Somehow You Do", do longa "Quatro Dias com Ela", só indicado nesta categoria.

Alegando conflitos em sua agenda, apenas o cantor Van Morrison não apresentará "Down to Joy", do longa "Belfast" --que soma sete indicações ao todo.

As apresentações foram confirmadas pela Academia em uma postagem nas redes sociais na última terça (22).