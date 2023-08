Orochi se revolta após ser apontado como pivô em término de MC Cabelinho

"Sempre sobra pro pretin, tá até de marola comigo. Sempre querem me queimar de alguma forma ou me envolver na polêmica", disse.

No perfil do Instagram, Orochi negou qualquer envolvimento no caso e se revoltou com os rumores.

Orochi se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira (29) para comentar o seu envolvimento na polêmica da suposta traição de MC Cabelinho e Bella Campos. O rapper foi apontado como pivô do afastamento de Cabelinho com a suposta amante, Duda Mehdef.

