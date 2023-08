Operação da PF sobre joias, moradores de SP em protesto contra cracolândia e outras notícias do dia

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Operação da PF sobre joias enviadas a Bolsonaro, ministros do STF votam para tornar Zambelli ré, moradores de SP em protesto contra cracolândia e outras notícias para começar o sábado (12).

POLÍTICA

Avião e dinheiro trazem principais digitais de Bolsonaro em investigação sobre joias. Ex-presidente surge na 'cena do crime', para PF, e provas são vistas como as mais contundentes até agora.

POLÍTICA

Mauro Cid tentou vender por mais de R$ 600 mil joias dadas pela Arábia a Bolsonaro. Loja de Nova York ofertou em leilão conjunto da Chopard entregue a Bolsonaro em missão oficial.

ECONOMIA

Lula dá protagonismo a Dilma e deixa PAC ainda sem 'mãe' ou 'pai'. Ex-presidente senta ao lado do atual mandatário no Theatro Municipal e é citada em discursos de ministros.

JUSTIÇA

Três ministros do STF votam para tornar Zambelli ré em caso de arma nas ruas de SP. Episódio aconteceu na véspera do segundo turno de 2022; Julgamento no plenário virtual segue até dia 21 de agosto.

PREVIDÊNCIA

Moraes atende pedido do INSS e limita revisão da vida toda em novo julgamento no STF. Ministros voltaram a debater o tema no plenário virtual do Supremo; decisão final está prevista para 21 de agosto.

BANCO CENTRAL

Campos Neto fala em criar 'Super app' financeiro e oferecer crédito pelo Pix. A ideia é que no futuro não seja mais necessário ter cartão de crédito, diz presidente do BC.

COTIDIANO

Moradores bloqueiam ruas no centro de SP contra possível chegada da cracolândia. Grupo faz uma corrente humana na avenida Duque de Caxias; ônibus e outros veículos estão voltando pela contramão.

MUNDO

Mortes em série adicionam tensão à reta final de primárias na Argentina. Casos de violência nas vésperas de eleição tornam resultado ainda mais incerto; candidatos incluem tema na campanha.