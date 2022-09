Ônibus do Harmonia do Samba é assaltado e Xanddy faz apelo aos criminosos

O ônibus do Harmonia do Samba foi assaltado na madrugada desta quarta-feira (7) na região do Conde, litoral norte da Bahia. Os bandidos levaram pertences da equipe e equipamentos da banda.

Ônibus do Harmonia do Samba é assaltado na Linha Verde e Xanddy faz apelo; assista pic.twitter.com/5CRuiXuDAN — BNews (@bnews_oficial) September 7, 2022

Xanddy não estava no veículo durante o crime e fez um apelo nas redes sociais para a quadrilha que interceptou o ônibus da banda. O cantor também fez um apelo para as autoridades que o caso seja apurado.

“Fica o apelo também aos assaltantes para que devolva os pertences pessoais e da banda. São HDs, computadores com materiais importantes do nosso trabalho”, pediu. A banda seguia para um show em Maragogi, Alagoa, mas por conta do ocorrido precisou cancelar a apresentação que iria ocorrer hoje.

“Nossa equipe está abalada psicologicamente, mas, ainda assim, gratos que estamos todos bem, com a integridade física intacta e com a família. É o que verdadeiramente importa”, concluiu.