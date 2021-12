Ônibus de Israel e Rodolffo se envolve em acidente a caminho de show

Ônibus de Israel e Rodolffo colidiu com um carro em Paranavaí, no Paraná, neste sábado (18), deixando um homem ferido.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, um Volkswagen Gol teria tentado realizar uma conversão à esquerda, e acabou perdendo o controle e batendo de frente com o ônibus. O motorista do Gol, de 24 anos, precisou ser levado ao Hospital Santa Casa no Paranavaí.

A assessoria de Israel e Rodolffo confirmou o acidente, que ocorreu no início da manhã, após o show da dupla sertaneja na noite anterior. O ex-BBB e Israel não estavam no ônibus no momento do acidente. “O acidente aconteceu por volta das 7h da manhã, na cidade de Paranavaí. A equipe de Israel e Rodolffo prestou todos os atendimentos, fez Boletim de Ocorrência e foi liberada pela polícia à seguir viagem. A dupla não estava dentro do ônibus”, informou.

Agora, o ônibus segue para as cidades de Londrina e Cianorte, onde a dupla cumprirá sua agenda de shows.