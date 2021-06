Obras de ficção devem retratar história do racismo nos EUA, afirma Tom Hanks em jornal

Ele diz que a história que lhe foi ensinada continha poucos personagens negros, e estende a crítica à indústria do entretenimento. "Até relativamente pouco tempo, a indústria do entretenimento, que ajuda a definir o que vira história e o que é esquecido, fazia a mesma coisa. Isso inclui projetos meus", escreve.

No texto, Tom Hanks afirma que estudou história americana em boa parte da vida, quase sempre sob uma perspectiva branca. Ele diz que não conhecia, por exemplo, um massacre ocorrido em 1921 em Tulsa (Oklahoma) em que brancos assassinaram ao menos 300 pessoas negras, até 2020, quando leu sobre o assunto no próprio jornal.

"Hoje, eu acho que o entretenimento ficcional histórico deve retratar o fardo do racismo em nossa nação para honrar a verossimilhança e autenticidade dessa forma de arte", escreveu a estrela de Hollywood em artigo no The New York Times.

