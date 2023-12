O que aconteceu? MC Ryan 'some' e não comparece a show em Porto Alegre

MC Ryan SP não compareceu ao show em Porto Alegre neste sábado (16) e frustrou os fãs. O cantor iria participar do festival de 15 anos do Universo Alegria 2023.

A equipe do artista já estava montando os equipamentos quando souberam do "sumiço" do funkeiro, segundo apurou à coluna Splash, do UOL. Ao serem avisados, que o MC não ia mais se apresentar, recolheram os equipamentos e deixaram o local às pressas.

Ainda de acordo com Leo Dias, o funkeiro não apresentou nenhuma justificativa e já tinha recebido o cachê antecipadamente.

Giovani Decker, sócio do Universo Alegria, disse em nota oficial: “Em 15 anos de evento é a primeira vez que uma atração não comparece ao nosso evento. Nosso público merece respeito e esse artista não teve consideração com seus fãs e com nossa marca”.

Ryan disse que sofreu "enquadro" no aeroporto

O funkeiro se pronunciou em seu perfil do Instagram e afirmou que não conseguiu chegar a tempo no festival devido a um "enquadro" da polícia.

"Boa, rapazeada. Tô aqui no jato indo para a Porto Alegre. A gente não vai chegar a tempo para fazer o show para vocês por conta de um "enquadro" (contato com a polícia) que tomei vindo para o aeroporto e fiquei muito tempo lá. Chegamos aqui um pouco tarde, porque eu sei de Mogi até Jundiaí e é um pouco longe da minha casa o aeroporto. Tamo vendo que vamos chegar onze e pouco e não vai dar para fazer o show a tempo. Acho que não vai dar para fazer o show em Porto Alegre”, justificou.