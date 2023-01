O pacote de Haddad para a economia, a renúncia do presidente da Petrobras e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pacote de Haddad para reduzir o rombo nas contas públicas, o elo da ministra de Lula com miliciano, a renúncia do presidente da Petrobras e outras notícias para começar esta quarta-feira (4).

MERCADO

Haddad avalia pacote para reduzir rombo nas contas públicas. Revogação de cortes de IPI e PIS/Cofins, além de aumento do IOF, estão entre as medidas em discussão. Ministro diz que apresentará plano de voo da economia para Lula em seu primeiro despacho

GOVERNO LULA

Ministra de Lula mantém vínculo político com família de miliciano. Daniela Carneiro (Turismo) diz que apoio em campanha não significa compactuar com crimes, e advogado de ex-PM diz que proximidade não arranha reputação. Apoio não é compactuar com crimes, diz ministra.

GOVERNO LULA

Lula chegou com espírito de revanche, diz Mourão à Folha de S.Paulo. Candidato a líder da oposição, ex-vice vê três Poderes como culpados por suspeitas de golpismo militar.

PETROBRAS

Presidente da Petrobras renuncia; governo informa indicação de Prates. Caio Paes de Andrade sairá do comando da empresa para integrar governo de São Paulo.

CULTURA

Saiba quem é quem no Ministério da Cultura de Margareth Menezes. Além de João Jorge na Palmares e Márcio Tavares na Secretaria-Executiva, ministra divulgou presidências da Funarte e a Biblioteca Nacional. Neta de Marighella vai assumir a Funarte.

GOVERNO LULA

Com esse Congresso, vamos perder qualquer discussão sobre aborto, diz nova ministra das Mulheres. Cida Gonçalves diz que tema não está interditado no governo Lula, mas pede cautela para que as mulheres não percam direitos.

GOVERNO LULA

Exército cancelou duas operações para desmonte de acampamento bolsonarista. Decisões foram tomadas para evitar confronto de manifestantes com militares.

MUNDO

Se repetirmos a fórmula da 1ª onda rosa, fracasso será estrondoso, diz Petro. Presidente da Colômbia afirma que progressistas da geração anterior não tinham clareza sobre crise climática.

PELÉ, O EDSON

Pelé arrasta multidão antes de Edson ser sepultado. Após 24 horas de velório e cortejo pelas ruas de Santos, corpo do ex-jogador descansa no cemitério Memorial