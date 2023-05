O julgamento de Collor, o silêncio de Mauro Cid e outras notícias desta sexta-feira

Governo de SP manda famílias voltarem para casas condenadas em São Sebastião. Prefeitura e estado afirmam que classificação de risco de imóveis no morro do Pantanal foi revisada e que famílias são orientadas sobre segurança.

General elogia inteligência emocional de Lula e decisão que evitou 'noite de sangue' no 8/1. Dutra diz que desmonte do acampamento era de 'alto risco' porque local estava escuro, tinha degraus e facas de churrasco.

Deltan tem chance zero de reaver mandato no STF depois de derrota acachapante no TSE, dizem ministros. Cassado na corte eleitoral, ex-deputado tentará reverter decisão no Supremo, mas chances de sucesso são nulas, dizem magistrados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.