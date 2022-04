'O Carnaval me esperou', diz Pedro Scooby em área VIP na Sapucaí

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dia depois de ser eliminado do Big Brother Brasil 22, o surfista Pedro Scooby foi para a Marquês de Sapucaí curtir o primeiro dia do desfile das escolas de samba do Grupo Especial.

"Passei três meses lá dentro do BBB, vivi muitos momentos difíceis, e fui sair nesta festa que eu sou apaixonado. O Carnaval me esperou", disse o surfista à reportagem.

Acompanhado da mulher, a modelo Cíntia Dicker, o ex-BBB ficou em uma área VIP dentro do Nosso Camarote, um dos mais badalados do Carnaval do Rio.

Ele foi um dos primeiros famosos a chegar e acompanhou de perto toda a apresentação da escola Imperatriz Leopoldinense e da Mangueira, as duas primeiras escolas a desfilarem na avenida.

Simpático, Scooby atendeu a diversos pedidos para tirar fotos com fãs e disse ter se impressionado com a receptividade do público. "O maior prêmio é essa reação das pessoas, muitas dizendo que eu as inspirei de alguma forma", afirmou.

Scooby disse que ainda não viu nada do BBB, e que acredita na vitória de Paulo André.

O surfista contou ainda que deve ir para Portugal na próxima semana, quando vai matar a saudade dos três filhos. "Espero ficar um bom tempo por lá. Preciso voltar para os meus treinos, porque estou devendo."