'Nunca mais quero ter uma experiência dessa', dispara Rico sobre reality

O ex-BBB concordou com o ex-De Férias Com o Ex e também desabafou sobre sua participação no reality rural: "Nem eu achei que ia chegar até aqui Eu evolui muito".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de escolher passar o dia abalado, mais distante de seus colegas em "A Fazenda 13" (RecordTV), Rico Melquiades refletiu com Arcrebiano sobre a experiência que estão vivendo dentro do reality.

