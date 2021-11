Novo festival MITA reúne Gorillaz, Gilberto Gil, D2 e Liniker em SP e no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo grande festival chega ao Brasil em 2022. O MITA, Music Is The Answer (Música é a resposta, em tradução livre), vai reunir grandes nomes nacionais e estrangeiros em dois fins de semana de maio: nos dias 14 e 15, na Spark Arena (zona oeste de São Paulo), e 21 e 22, no Jockey Club (zona sul do Rio).

Entre as atrações de fora do país estão Gorillaz, The Kooks, Rüfüs Du Sol e Two Door Cinema Club. Já a lista de brasileiros conta com GIlberto Gil, Marcelo D2, Black Alien, Marina Sena, Jão, Matuê, Liniker, Luedji Luna e Xenia França.

Os ingressos ficam disponíveis para clientes Ame a partir desta quarta (24), às 10h, até até 1º de dezembro, às 9h59. A partir daí, tem início a venda para o público em geral no site da Eventim. Os valores do primeiro lote variam de R$ 350 (meia-entrada), R$ 395 (entrada social) a R$ 700 (inteira).

Quem opta pela entrada social, que tem limite por lote, faz com que o festival destine R$ 10 da entrada a instituições como a Gerando Falcões e Instituto Vida Livre.

Segundo a organização, os shows serão divididos em dois palcos, com um total de 16 apresentações por fim de semana e a expectativa é de receber 20 mil pessoas por dia.

“O evento segue o modelo de festival diurno, uma tendência que vem acontecendo no mundo inteiro. A realização nas duas cidades possibilita mais acesso para os fãs e, também, estimula todo a cadeia do mercado do entretenimento.”

O MITA é o primeiro festival produzido em parceria pelas empresas Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer e Luiz Guilherme Niemeyer, e 30E – Thirty Entertainment, e a previsão é de que seja realizado anualmente.

“A música é nossa resposta para levar tanto entretenimento como discussão sobre o futuro”, diz Luiz Oscar Niemeyer. “O MITA vai reforçar essa universalidade da música, reunindo diferentes grupos e gerações em um grande festival que, além de cultura, vai também incentivar que as pessoas tomem atitudes responsáveis e positivas para melhorar a sociedade e estimular cuidados com a sustentabilidade.”

PROGRAMAÇÃO MITA 2022

São Paulo

14 de maio

Rüfüs du Sol

Tom Misch

Gilberto Gil In Concert

Luedji Luna

Marina Sena

Black Alien

Xênia França

Day convida Lucas Silveira

15 de maio

Gorillaz

Two Door Cinema Club

Marcelo D2

Matuê

Liniker

Heavy Baile

Letrux

Coruja BC1 convida Larissa Luz

Rio de Janeiro

21 de maio

Gorillaz

Two Door Cinema Club

The Kooks

Heavy Baile

Liniker

Black Alien

Xênia França

Coruja BC1 convida Larissa Luz

22 de maio

Rüfüs du Sol

Tom Misch

Gilberto Gil In Concert

Jão

Marcelo D2

Marcos Valle & Azymuth

Letrux

Alice Caymmi convida Maria Luiza Jobim

MITA 2022

São Paulo

Quando: 14 e 15 de maio

Onde: Spark Arena (av. Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina, zona oeste, São Paulo)

Quanto: R$ 350 (meia-entrada), R$ 395 (entrada social) e R$ 700 (inteira)

Mais informação: eventim.com.br

Rio de Janeiro

Quando: 21 e 22 de maio

Onde: Jockey Club (praça Santos Dumont, 31, Gávea, zona sul, Rio de Janeiro)

Quanto: R$ 350 (meia-entrada), R$ 395 (entrada social) e R$ 700 (inteira)

Mais informação: eventim.com.br