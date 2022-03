Nova Miss Mundo já veio ao Brasil, faz mestrado e ajudou 400 a se vacinarem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A modelo polonesa Karolina Bielawaska, 23, se tornou a 70ª Miss Mundo após final do concurso realizado na noite de quarta (17) em Porto Rico. A jovem esperou mais de dois anos para disputar o certame, suspenso após surto de casos de Covid durante confinamento em dezembro. Foi a segunda vitória da Polônia no Miss Mundo. A brasileira, Carolina Teixeira, parou no Top 40 da competição.

Estudante de mestrado em administração (negócios internacionais), ela ainda quer ser PhD e já veio ao Brasil em 2020, onde esteve no Carnaval do Rio. O concurso, que tem como uma das principais etapas o "Beleza com Propósito", incentiva as candidatas a desenvolverem projetos de cunho social. Foi o que fez Karolina, com o projeto "Zupa Na Pietrynie".

Com o projeto, Karolina ajuda pessoas em situação de rua, principalmente refugiados, além de aumentar a conscientização sobre essa problemática e lutar contra a exclusão social, informa comunicado do Miss Mundo.

"Quando ouvi meu nome, fiquei chocada, ainda não conseguia acreditar. Sou honrada de usar a coroa de Miss Mundo e mal posso esperar para começar a trabalhar. Vou me lembrar desse incrível capítulo em Porto Rico pelo resto da minha vida", declarou a jovem após a vitória.

Atuando em Lódz, sua cidade de origem na Polônia, Karolina já ajudou a oferecer refeições quentes, pacotes de alimentos, máscaras, suporte jurídico e médico para mais de 300 pessoas em situação de rua na cidade. Como a maioria delas também não tinham registro para se vacinarem contra a Covid, o projeto conseguiu ter permissão governamental para vacinar mais de 400 pessoas.

O projeto também ofereceu apoio aos ucranianos e iniciou arrecadação de alimentos e mantimentos para serem enviadas à Ucrânia, logo nos primeiros dias da guerra iniciada pela Rússia no país.

No Instagram, eles parabenizaram a modelo e afirmaram que ela está com eles há mais de um ano. "Ela tem estado envolvida ativamente na vida de 'Zupa' desde o início", disseram.

Com 97 candidatas disputando o concurso em dezembro de 2021, 40 foram selecionadas para estarem na final remarcada para março de 2022, inclusive a brasileira. Shree Saini, Miss Estados Unidos, ficou com o vice, e ganhou a faixa de "Rainha das Américas". Olivia Yace, Miss Costa do Marfim, levou o terceiro lugar e foi nomeada "Rainha da África".