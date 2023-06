Nova amiga de Anitta, Vivi Wanderley tem herança bilionária; saiba mais

Uma das amigas que está curtindo o verão europeu ao lado de Anitta, Juliette e Jade Picon, Vivi Wanderley é uma influencer com milhões de seguidores no Instagram, mas ela é, ainda, herdeira de uma fortuna bilionária.

A origem da fortuna é da gigante da construção civil Cowan, fundada pelo tio-avô da jovem, Walduck Wanderley, em 1958, em Minas Gerais, sendo responsável por grandes obras no Brasil, como a construção da Ponte Rio-Niterói.

Em 2004, com a morte de Walduck, o irmão mais novo do fundador, Saulo Wanderley, avô de Vivi, assumiu o comando da construtora e comprou a parte das sobrinhas, filhas de Walduck, se tornando o único proprietário da Cowan. Ele é pai de Saulo Wanderley Filho, que por sua vez é pai de Vivi com Daniele Aguiar.

Virgínia Aguiar Wanderley, que herdou o nome da avó, nasceu em 2001 em Miami, nos Estados Unidos.

Mas além de ser herdeira, Vivi decidiu investir na carreira própria, como influenciadora digital e se lançando como cantora em 2022. Ela atingiu mais de 24 milhões de ouvintes no Spotify com hits como Playground, e entrou para a lista Forbes Under 30 na categoria Web e E-Sports, na qual estão também Casimiro e Virgínia Fonseca.