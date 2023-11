Nomes de Kate Middleton e Charles III vazam em biografia como envolvidos em racismo contra filho de Meghan e Harry

O jornalista Piers Morgan chocou o público britânico nesta quarta-feira (29) ao revelar que os nomes de Kate Middleton e do rei Charles III apareceram como apontados por envolvimento em conversas que demonstraram "preocupações" sobre a cor de pele de Archie, primeiro filho do príncipe Harry com Meghan Markle.

O casal falou sobre o conteúdo das conversas racistas na realeza em entrevista a Oprah Winfrey, mas não revelou os nomes dos envolvidos.

Segundo Piers Morgan, esses nomes foram revelados por acidente na explosiva biografia da realeza Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival (Fim de Jogo: Por Dentro da Família Real e da Luta da Monarquia para Sobreviver), de Omid Scobie.

Por questões de difamação, os nomes não constam na edição inglesa do livro e a holandesa não deveria tê-los, mas pelo jeito aconteceu algum erro que vazou as informações, constando os nomes de Kate Middleton e do rei Charles III.

Segundo Piers, o trecho não publicado diz que "mesmo depois que Meghan e Charles discutiram por carta sobre o provável preconceito inconsciente dentro da família depois que foi revelado que [redigido] participou de tais conversas sobre Archie, [redigido] evitou discutir o assunto com [redigido]".

O primeiro nome censurado era o de Charles e o segundo, o de Kate.