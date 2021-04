'Nomadland' leva o prêmio principal do Oscar após consagrar diretora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Nomadland", dirigido pela sino-americana Chloé Zhao, é o grande vencedor da 93ª edição do Oscar.

O longa, que ganhou o prêmio de melhor filme, é uma adaptação do livro "Nomadland: Surviving America in the 21st Century", escrito pela jornalista Jessica Bruder, que sai no Brasil em junho.

Protagonizado por Frances McDormand, de "Três Anúncios para um Crime", o filme narra a história de Fern, uma mulher que após perder o emprego passa a viver como nômade pelas estradas dos Estados Unidos.

O filme era a principal aposta dos críticos de cinema para o prêmio. Já havia conquistado o prêmio de melhor diretora para Zhao, a segunda mulher a levar a estatueta em toda a história.

"Nomadland" ganhou dois prêmios no Globo de Ouro --melhor direção e melhor filme de drama- ,o principal troféu do PGA Awards, prêmio anual do Sindicato do Produtores dos Estados Unidos, e recebeu quatro troféus no Bafta, principal premiação britânica destinada ao cinema.