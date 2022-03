Noiva de Carlos Bolsonaro cancela casamento, diz colunista

A neta do ex-prefeito de Bagé (RS) Carlos Azambuja, Georgia Paiva Azambuja, de 26 anos, desistiu de subir ao altar com o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, segundo a colunista do jornal Gaúcha ZH, Rosane Oliveira.

A família Bolsonaro se preparava para viajar ao Rio Grande do Sul para a cerimônia que aconteceria neste sábado (26), no entanto, foi comunicada sobre o cancelamento às vésperas do casório.

A estudante de Administração percebeu que não estava preparada para se casar com um político rodeado por polêmicas, segundo a publicação.

Ainda de acordo com o Zero Hora, Georgia teria comunicado à sua família que terminou o relacionamento no final do ano passado, após ouvir o sermão de um padre no casamento da sua prima. O casal que estava junto desde 2018 acabou reatando perto do Natal e dias depois, se separou mais uma vez.

Agora solteira, Georgia deve viajar com as amigas para as Ilhas Maldivas, segundo o site.