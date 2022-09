No RiR, Glória Pires diz ser 'natural' a nova era dos famosos da internet

"O bacana da internet é ter essa liberdade. Mas é muito importante também haver responsabilidade. E isso vem com o tempo, com a experiência. Só assim esse equilíbrio vai surgindo. Tudo precisa de uma prática e de um tempo para acontecer", avalia a atriz. Mas diz que a rapidez das redes ainda "é difícil".

O Instagram é a rede preferencial de Gloria, que diz postar com frequência. "Procuro sempre compartilhar alguma iniciativa sustentável, ligado aos povos das florestas, proteção dos animais, direitos dos artistas e coisas que eu acredito. São coisas que me interessam".

A atriz falou que por não ter tempo, não é assídua nas redes sociais, mas que procura está sempre atualizando o seu Instagram com coisas do seu interesse.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presente no quinto dia do Rock in Rio ao lado dos filhos, a atriz Glória Pires opinou sobre os novos artistas e famosos da internet e descartou qualquer tipo de rivalidade entre eles e os globais, como repercutiu na imprensa nos últimos dias.

