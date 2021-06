No limite: Lucas Chumbo é o eliminado da semana no reality

"Pensando em mim e na minha saúde eu quero pedir para sair. Nunca tinha desistido de nada na minha vida, mas hoje, quando a gente for para lá para o Portal, podem votar em mim e falando que é pela minha saúde”, conversou com os participantes.

O surfista Lucas Chumbo deixou o programa 'No Limite', nesta terça-feira (1º), após a equipe Carcará ter precisado ir ao portal por perder uma prova. Ainda a tarde, Chumbo, que já participou do Big Brother Brasil, se sentiu mal devido a gastrite e precisou ser atendido pela equipe médica.

