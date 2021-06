'No Limite': Íris Stefanelli é a eliminada da semana do programa

“Só tenho a agradecer. Me sinto vitoriosa. Respeitei todo mundo e sempre vou saber respeitar o meu lugar, para não deixar que ninguém me diminua”, finalizou.

A apresentadora de TV Íris Stefanelli, foi a sétima eliminada do programa 'No Limite', que foi ao ar nesta terça-feira (22).

