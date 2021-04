No Limite: Internautas se confundem e especulam Pyong após suposto spoiler

A lista completa dos participantes do No Limite será divulgada neste domingo.

Neste domingo (25) o nome de Pyong Lee, do BBB 20, ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter com especulações que ele estará no programa.

A Rede Globo segue dando spoilers sobre os ex-bbbs que estarão no reality show “No Limite”, que estreia em maio, mas no meio disso aconteceu uma brincadeira que alguns internautas tomaram como verdade.

