No Jornal Nacional, Bonner chama Bolsonaro de golpista: 'desrespeito à democracia'

O Jornal Nacional da noite desta terça-feira, 7 de setembro, acusou o presidente Jair Bolsonaro de usar tom golpista durante as manifestações no Dia da Independência do Brasil.

Abertura do Jornal Nacional neste Dia (atípico) da Independência. pic.twitter.com/BGvpKo7QBn — Eixo Político (@eixopolitico) September 7, 2021

“O desrespeito à democracia com as cores da nossa bandeira”, começou Bonner, logo após dizer “boa noite”. "Em tom golpista, o presidente discursa diante dos manifestantes em Brasília e em São Paulo.", prosseguiu.

O telejornal prosseguiu em tom de críticas aos atos do presidente e seus apoiadores, devido às pautas antidemocráticas defendidas nas manifestações.

"O Brasil assistiu hoje a uma demonstração de desprezo pela Constitução, promovida e insuflada pelo presidente da República. Em diversas cidades, milhares de bolsonaristas participaram de atos com pautas que afrontam a democracia, como a intervenção militar e a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal", afirmou em outro trecho.

"Em Brasília e em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro discursou. Voltou a atacar governadores e prefeitos que tomaram medidas de combate à disseminação do coronavírus. Voltou a atacar integrantes do STF. Voltou a atacar o sistema eleitoral brasileiro. E no dia da independência, Bolsonaro elevou a temperatura da crise institucional que ele mesmo criou e tem alimentado".