No Havaí, Bruna Marquezine grita e cai no choro com surpresa de Sasha Meneghel; vídeo

No quarto de hotel onde estava hospedada, Bruna deu um grito ao abrir a porta e se deparar com a modelo em sua frente. Em seguida, ainda sem palavras, a atriz chorou copiosamente enquanto a abraçava, chegando a se ajoelhar e deitar no chão de tanta surpresa.

Bruna Marquezine chorou copiosamente ao ser surpreendida por Sasha Meneghel no dia do seu aniversário, nesta sexta-feira (4).

