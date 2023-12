No estilo Black Mirror, Manu Gavassi viraliza com curta que critica a indústria da música; assista

Manu Gavassi lança nos próximos dias três canções e já começou o novo projeto "Estúdio Gracinha" viralizando com um curta-metragem criado por ela, no qual a artista questiona a indústria musical nos dias de hoje --- que ignora a arte e foca nas polêmicas dos artistas em busca de números.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.