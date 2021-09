No Emmy 2021, 'The Crown' e 'Ted Lasso' saem na frente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 73ª edição do Primetime Emmy Awards, mais importante premiação da televisão e do streaming americanos, acontece neste domingo (19), numa noite que deve ser marcada por uma acirrada disputa entre Netflix e HBO.

Nesta edição, a HBO, que estreia agora no evento com seu streaming HBO Max, abocanhou o maior número de indicações, tirando a Netflix do pódio --foram 130 contra 129. A organização do prêmio considerou que as duas janelas deveriam ser contadas como uma coisa só, turbinando a lista de menções à HBO.

Entre as mais cotadas na lista divulgada há cerca de dois meses, "The Mandalorian" e "The Crown" lideram pela quantidade de indicações, ambas com 24 cada uma. Elas competem na categoria de melhor série dramática, ao lado de "O Conto da Aia", "The Boys", "Bridgerton", "Lovecraft Country", "Pose" e "This Is Us".

Os prêmios de ator e atriz coadjuvantes em série de comédia foram para Brett Goldstein e Hannah Waddingham, ambos por "Ted Lasso". Os prêmios de ator e atriz coadjuvantes em minissérie ou filme para TV foram para Evan Peters e Julianne Nicholson, os por "Mare of Easttown". Já "The Crown" levou as estatuetas de roteiro e direção de série de drama.

Gillian Anderson e Tobias Menzies, ambos de "The Crown", foram premiados como melhor atriz e ator coadjuvantes em série dramática por "The Crown".

Dessa vez, seguindo a onda de eventos presenciais, o Emmy 2021 deixa o formato remoto do ano passado para apostar numa cerimônia ao ar livre --e não no tradicional Microsoft Theatre --, com número restrito de convidados, todos obrigados a apresentar um teste negativo de Covid-19.

A transmissão do evento no Brasil está sendo feita pelo canal por assinatura TNT, a partir das 20h30, com o pré-show. Às 21h, começa a entrega de estatuetas. Assinantes também podem conferir a cobertura online pela plataforma TNT Go. Quem dispensa as legendas ou a tradução simultânea para o português pode conferir o Emmy 2021 pelo site da CBS.