No cinema, mulher agride jovem que reclamou de barulho no filme da Barbie; vídeo

Uma sessão do filme “Barbie” terminou com agressão no cinema de um shopping no Brasil e as cenas viralizaram nesta segunda-feira (24).

Nas imagens, os créditos do filme estão subindo quando uma mulher sobe as escadas para dar um violento empurrão em uma jovem, que cai desnorteada nos assentos do local.

Em seguida, a agressora começa a gritar acusando a jovem de ter ofendido a sua neta. “Não almoçou não? Ela estava ofendendo minha sobri… minha neta desde a hora que chegou. Minha neta!”, completou ela.

Após a repercussão do vídeo, a jovem, que se chama Melissa Oliveira, foi às redes sociais explicar a sua versão do ocorrido. Segundo ela, a família sentou no seu lugar e a criança, que tinha idade inferior à classificação indicativa do filme (12 anos), ficava o tempo inteiro abrindo YouTube em um volume alto, durante o filme.

Ela também postou um vídeo mostrando os hematomas em seus joelhos e no braço, causados pela agressão. No Instagram, Melissa afirmou que ficou revoltada com a equipe do Itaú Cinemas, que segundo ela, assistiu à situação sem fazer nada.