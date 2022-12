No Catar, Antony administra 2 amantes e ex-mulher; jogador tem nova pulada de cerca revelada

Quando engravidou a DJ Gabi Cavallin enquanto ainda era casado, o jogador Antony mantinha ainda mais uma amante, ao mesmo tempo, garante Leo Dias, do Metrópoles. O colunista revelou que se trata de Ingrid Lana, uma bancária.



A situação veio à tona após o jogador Manchester United voltar a dar atenção para a outra, Gabi Cavallin, com quem ele terminou o romance após ela perder o bebê.

Ele já chegou a faltar dois treinos nesta semana no Catar, com sintomas de gripe e vômito. Em plena Copa do Mundo, está administrando duas amantes e ainda a ex-esposa, mas Ingrid, que está no Brasil, cobrou satisfações. Leo Dias afirma que teve acesso às mensagens com a DR acalorada entre os dois.



Antony se diz solteiro e Gabi já deu indícios no Instagram de que está reatando com o jogador. Ela disparou "Tenho dono sim", em um vídeo no TikTok após Antony voltar a segui-la. Ela também postou foto de um buquê de flores, chocolates e ursinho de pelúcia gigante, e disse a amigos próximos que foi um mimo de Antony. Segundo o colunista, ela foi de primeira amante a atual enganada.

Vale lembrar que o jogador terminou o casamento após a esposa descobrir a gravidez da DJ.