No Brasil, Simone Susinna é questionado sobre polêmica com Anitta

O ex da Anitta sofrendo nas mãos dos repórteres brasileiros KKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/Sorts9n82r — Central Reality (@centralreality) August 28, 2023

O ator Simone Susinna desembarcou no Brasil em meio à polêmica com Anitta, com quem viveu um affair relâmpago. Ainda no aeroporto, o italiano foi questionado por um repórter do portal Léo Dias sobre as acusações de que teria “usado” a cantora para se promover.

“Essa semana vazou que você usou a Anitta para ficar famoso”, informa o repórter. O ator reagiu: “O que? Você acha que eu sou um falso ou o quê?”, perguntou Susinna.

“Sobre Anitta, você realmente teve um relacionamento com ela?”, prosseguiu o repórter. Visivelmente irritado, o italiano deixou o comunicador sem resposta e pediu parar encerrar o assunto. “Não quero mais conversar”, disparou Simone Susinna.

O que o ator veio fazer no Brasil?

Segundo o perfil de fofocas ‘Segue a Cami’, Simone veio para uma série de trabalhos de publicidade no país. Ele ficará hospedado na “mansão dos games”, que pertence a empresa de Pétala Barreiros e a irmã Yanka.

O ator também participará do ‘Encontro’, na TV Globo. Simone colocará lentes de contato nos dentes em parceria com um famoso dentista.