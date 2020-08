Nike rompe contrato com Neymar

A empresa Nike, anunciou neste sábado (29), que vai deixar de patrocinar o jogador Neymar a partir do dia 31 de Agosto.

A Nike patrocina Neymar desde os 13 anos do craque, antes mesmo dele se tornar jogador profissional do Santos. Aos 19, quando venceu a Libertadores, ainda pelo Santos, ele renovou o acordo para mais 11 anos, que terminaria em 2022.

De acordo com a Folha de São Paulo, o motivo do fim do patrocínio não foi informado. Procurada, a assessoria do jogador disse quenão havia sido comunicada oficialmente.