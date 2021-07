Nicole Bahls fala sobre separação de Marcelo Bimbi

Nicole, então, respondeu: “Maturidade, não é porque me separei que tenho que esquecer tudo de um dia pro outro. As coisas acontecem naturalmente no tempo de Deus e como ele achar melhor . E não tem outra pessoa na minha vida ainda então problema nenhum a foto ser do meu casamento”.

A ex-panicat publicou hoje uma foto do casamento para homenagear o amigo, David Brazil, e deixou uma internauta confusa sobre a separação. “Ela acabou de se separar e postou uma foto do casamento para homenagear um amigo. Amigo que foi padrinho de um casamento que acabou. Doideira”, escreveu a mulher.

Nicole Bahls falou pela primeira vez sobre o fim do casamento de três anos com Marcelo Bimbi.

