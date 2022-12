Nick Carter, dos Backstreet Boys, é acusado de estuprar adolescente com autismo e paralisia cerebral

Carter teria a levado ao banheiro do ônibus e ordenado que ela fizesse seo oral nele. Nos documentos, Shannon afirma que chorou durante as ordens, mas ele continuou a instruindo.

Nick Carter, do grupo Backstreet Boys, está sendo processado por agressão sexual por uma mulher com paralisia cerebral e autismo, que alega que o estupro ocorreu em 2001, quando ela era menor de idade, com 17 anos.

