Nick Carter, cantor do Backstreet Boys perde 3º irmão

Quem era Bobbie Jean Carter? Ela vivenciou a indústria musical durante o auge da carreira dos irmãos. Com Aaron, ela atuou como stylist e maquiadora nas turnês do irmão no início dos anos 2000.

Bobbie Jean Carter, irmã do cantor dos Backstreet Boys, Nick Carter, morreu no sábado aos 41 anos. Esse é o terceiro irmão que o artista perde.

