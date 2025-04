Neymar surpreende Bruna Biancardi com show de fogos de artíficio em aniversário

"Mentira, nego", disse Bruna, grávida de Mel, segunda filha do casal. O jogador compartilhou os momentos no seu perfil do Instagram nesta terça-feira (15). Bruna completou os 31 anos na segunda, 14 de abril. "E a última surpresa. Fogos pra celebrar o dia dela, porque ela merece demais", escreveu.

Depois de ter feito uma surpresa romântica em casa para Bruna Biancardi, Neymar Jr. levou a namorada até a varanda da mansão do casal para observar o céu, com uma chuva de fogos de artifício em comemoração aos 31 anos da influenciador.

