Neymar se revolta e desmente boato sobre ter ficado com ex de Medina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar foi ao Instagram negar que tenha ficado com Yasmin Brunet, ex do surfista Gabriel Medina e um dos melhores amigos do camisa 10 brasileiro. Com um print da notícia que mostrava o nome da colunista responsável pela publicação, Neymar respondeu em tom irritado. "Medina, eu falo ou você fala? Tomar no c... né, quer Ibope minha filha", escreveu o jogador, marcando o surfista.

Continuando com seu desabafo, Neymar se disse 'cansado' das notícias veiculadas envolvendo seu nome. "Cansado dessas fake news e desses jornalistas que propagam essas notícias de m...", completou.

A matéria publicada dizia que, segundo um perfil do Instagram, a amizade entre Neymar e Medina estaria abalada e um dos motivos seria um envolvimento amoroso do jogador com a ex-esposa do bicampeão Mundial de surfe.

Outro motivo para o afastamento dos dois, segundo a notícia, seria um envolvimento de Medina com a ex-BBB Jade Picon, com quem Neymar já teve um affair.

Recentemente o jogador voltou a ironizar o jornalista que afirmou que o camisa 10 chegava aos treinos do PSG bêbado. Após marcar três gols na goleada do PSG sobre o Clemont, por 6 a 1, Neymar postou uma foto com a bola do jogo com um computador de fundo e a legenda "Hat-Trick + Vinho + CS. Bêbado" e emojis de risada.