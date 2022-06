Neymar se pronuncia após avião fazer pouso forçado: ‘um susto’

Neymar voltava das férias nos Estados Unidos com a namorada, Bruna Biancardi, a irmã Rafaella e os amigos quando a aeronave teve um problema com o para-brisa e precisou fazer o pouso forçado no aeroporto de Boa Vista.

O jogador publicou um storie dentro do avião indo para casa, em São Paulo, e falou sobre o susto. “Passando para agradecer as mensagens, mas está tudo bem. Estamos indo para casa, foi só um susto. Tá geral bem aqui, tá?”, disse o atacante.

"FOI SÓ UM SUSTO"! Neymar apareceu nos stories para tranquilizar e agradecer as mensagens de apoio após um problema no avião em que estava! pic.twitter.com/y2OkjBBdWU

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.