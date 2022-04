Neymar se emociona com discurso de Tadeu Schmidt no BBB22

O jogador, que mora na França, viu a final do programa apenas hoje pela manhã pela internet e comentou nas redes sociais. “Vi a final do bbb hoje de manhã e confesso que quando o Tadeu fez o discurso e falou “é impossível não reconhecer o sacrifício que você fez, para um atleta de ponta ficar afastado…” eu fui aos prantos junto com o PA”.

Neymar acompanhou a final do BBB22 e se emocionou com o discurso de Tadeu Schmidt ao falar sobre Paulo André, que á atleta olímpico.

