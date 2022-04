Neymar ouve remix com voz de Paulo André antes de jogo do PSG e ex-bbb pira: ‘zerei a vida’

Confira a música remixada por fãs na voz de P.A. cantando no BBB22, que acabou viralizando no TikTok:

Atleta olímpico velocista, Paulo André também impressionou no BBB22 ao mostrar suas habilidades com a música, soltando a voz afinada em vários momentos.

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais e P.A. ficou muito empolgado ao ver a cena: “Não consigo acreditar. Zerei a vidaaaaaaaaaa”, escreveu no Twitter.

Simplesmente o Neymar ouvindo o remix do PA chegando no jogo do PSG, MEU DEUS pic.twitter.com/18udpLur33

Antes da partida do PSG contra o RC Strasbourg, Neymar Jr. chegou com uma caixa de som tocando alto um remix feito por fãs com a voz de Paulo André, do BBB22, cantando pagode.

