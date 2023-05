Neymar lança cruzeiro temático com pacote de até R$ 6 mil; Veja fotos

O navio possui três tipos de cabine: interna sem janela, externa com janela e externa com varanda. Além de cinema, mini boliche, cassino, bares, restaurantes, salão de festas e até simulador da F1.

Não se sabe também se o jogador marcará presença no cruzeiro. Os valores do “Ney Em Alto Mar” variam de R$ 4.299 a R$ 6.396.

Neymar em Alto Mar? Sim, agora é possível! O jogador do PSG divulgou o lançamento de um cruzeiro com viagem de 3 dias. Os destinos ainda não foram revelados.

