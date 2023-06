Neymar é detonado após admitir que traiu Bruna Biancardi: ‘cidadão de bem né?’

imagina ter que vir no instagram postar que traiu a mulher GRAVIDA no dia dos namorados... que mico neymar pic.twitter.com/otMGj6cmRp

O cara realmente postou um textão no Instagram pra assumir que traiu a mulher grávida. Meu Deus do céu.

Eu imagino o Messi (maior fiel do mundo) lendo um texto sobre trair a esposa grávida no dia dos namorados Parabéns Neymar por deixar Lionel Messi triste

Neymar postou um textão de arrependimento e aprendizado após ter traído sua namorada GRÁVIDA Mas no vídeo, Neymar aparece feliz da vida depois de ter estado com sua amante. Será que ele se arrependeu de verdade ou apenas reagiu assim porque foi exposto? pic.twitter.com/DuwCxS2t6V

O Neymar realmente fez um post no INSTAGRAM confirmando que traiu a namorada GRÁVIDA no dia dos namorados puta que pariu, ney...

