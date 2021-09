Neymar é criticado por estar fora de forma, vira meme e rebate

36 anos// 29 anos. Não é diminuindo o Neymar, já provou para todos sua grandeza no futebol, mas é claro que o Neymar nunca teve objetivos grandes no futebol igual o Cristiano Ronaldo teve e tem, o Cristiano Ronaldo se motiva a cada dia ser o melhor. pic.twitter.com/aMEm0vniTf

O atacante negou estar acima do peso. “ Jogamos bem? Não! Ganhamos? Sim! Então f... Segue o baile. Seguimos fazendo história. Obs: Camisa era G. Tô no meu peso já. Próximo jogo peço camisa M”, explicou.

O craque chamou atenção por estar fora de forma e ganhou vários memes nas redes sociais. Neymar rebateu as críticas no stories do Instagram.

