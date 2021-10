Neymar e Bruna Biancardi curtem festa de Halloween em Paris; Veja fotos

O craque do PSG surgiu fantasiado de caveira mexicana. Já Bruna estava de vampira sexy. A festa contou ainda com Rafaella Santos, Guimê e Lexa.

Neymar e Bruna Biancardi estiveram juntos em uma festa de Halloween em Paris, na noite deste sábado (30). A empresária inclusive postou foto ao lado de Carol Dantas, mãe do filho do jogador.

