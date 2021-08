Neymar e Bruna aparecem abraçados publicamente pela 1ª vez em foto

O namoro de Neymar Jr. com Bruna Biancardi está ficando cada vez mais sério e dessa vez os dois apareceram abraçados pela primeira vez publicamente, em uma foto ao lado de amigos no aniversário de Davi Lucca, filho do jogador.

Embora ainda não tenham postado nenhuma fotos juntos, a influencer tem sido frequentemente flagrada nas confraternizações do craque, e até marcou presença em um encontro de casais de Neymar com outros jogadores do PSG, incluindo Lionel Messi.

Ele levou a amada para Ibiza, na Espanha, e depois a Paris, na França, onde mora. Na capital francesa, Bruna foi clicada no camarote do PSG, onde Neymar estava ao lado do filho. O casal não sentou junto na ocasião, mas estava em assentos próximos. O craque estava fora da partida e assistia aos colegas da arquibancada.