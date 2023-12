Neymar e Biancardi desabafam após morte de vítima de fake news com Whindersson

Bruna Biancardi e Neymar Jr. se manifestaram neste sábado (23) após a morte da jovem Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos. Ela sofria de depressão e foi alvo de um print fake a apontando como novo affair de Whindersson Nunes.

O jogador e a influenciadora que frequentemente são alvos de ataques de haters e de fofocas sobre suas vidas, usaram as redes sociais para demonstrar indignação com os ataques na internet que podem levar uma pessoa a tirar sua própria vida.



“Diversos sites de fofoca, redes de tv e todos os tipos de meios de comunicações têm que tomar muito cuidado com o que você posta ou fala. Aos haters, vocês que propagam o ódio, os que sabem de tudo, os donos da verdade, os santinhos que nunca erram, Parabéns, fizeram mais uma vítima. O discurso na internet de respeitar o próximo, não existe. Ódio real de todas essas pessoas que se escondem atrás de perfil de internet para falar mal de outra pessoa, querer ser o primeiro a dar notícia, pode acabar com a vida de alguém. Não é todo mundo que tem o mental forte”, escreveu Neymar.



Já Bruna afirmou: “De coração partido com essa notícia. Até quando a internet vai acabar com a saúde mental das pessoas? E não adianta culpar somente os perfis de fofoca… Você que fica aí destilando ódio, fazendo comentários a respeito da vida do outro, instigando hate, fazendo piadinha… Você também é culpada(o)! Você não sabe pelo o que o outro está passando! Pare de usar a internet como meio de disseminar as suas próprias frustrações na vida alheia. A vida do outro não te diz respeito! A vida pública de alguém não te dá o direito de se meter nela. As atitudes de alguém não deveriam ser da sua conta”.

"Não estou me vitimizando não, mas tenho propriedade para falar sobre o assunto. Se eu não tivesse uma ótima saúde mental, terapia em dia e pessoas incríveis ao meu lado, não sei o que já poderia ter acontecido comigo… Pois não é nada agradável receber hate, opiniões e ver tanta mentira a seu respeito por aí, espalhadas por pessoas que se escondem através de perfis na internet e se acham melhores do que as outras. Não é todo mundo que aguenta. Apenas parem de assassinar vidas na internet”.