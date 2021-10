Neymar diz que Copa de 2022 pode ser a última de sua carreira

O Brasil lidera as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, com 27 pontos, e está próximo da vaga ao Qatar. A equipe de Tite volta a entrar em campo neste domingo (10) contra a Colômbia.

“Acho que é minha última Copa do Mundo (2022). Eu encaro como a minha última porque não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol. Então vou fazer de tudo para chegar muito bem, fazer de tudo para ganhar com meu país”, confessou o jogador de 29 anos a emissora DAZN.

